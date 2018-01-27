Матч звезд НХЛ. Привет от бородатого Кучерова. Рабинер из Тампы. Фото

В выходные в Тампе состоится Матч звезд НХЛ-2018, в котором примут участие трое россиян - форвард Александр Овечкин ("Вашингтон"), вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров (оба - "Тампа-Бэй").
Малкина, Бобровского, Панарина не позвали на Матч звезд НХЛ. Это справедливо?
В ночь с субботы на воскресенье (3.00 по московскому времени) пройдут Skills Competition - конкурсы мастерства хоккеистов. Как и в прошлом сезоне, формат самого матча такой - четыре команды дивизионов (2 вратаря и 9 полевых игроков) сначала встретятся в полуфиналах (Атлантический против Столичного - в 23.30 в ночь с воскресенья на понедельник, Тихоокеанский против Центрального - часом позже), а затем победители сыграют в финале. Отметим, что формат всех трех встреч - "три на три".
Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР уже прибыл в Тампу, которая готовится к Матчу звезд.
Привет из Тампы, которая готовится к Матчу звёзд НХЛ. С фасада отеля Марриотт рядом с Амали Ареной на вас пристально смотрит бородатый Кучеров. В метрах от самой арены плещется вода. В январе в ветровке - жарко. pic.twitter.com/Py8FXhnUHH– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 26 января 2018 г.
По центру Тампы барражирует симпатичный трамвайчик. А на одной из его остановок на скамейке сидит... памятник мэру, которого любили люди. И называли народным - people’s mayor. pic.twitter.com/rThD16Xqyf– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 26 января 2018 г.
Часовая автограф-сессия Кучерова в фанзоне у Amalie Arena. Народу - немерено. Аж стонут: "Ку-уч!" pic.twitter.com/ZtVBApQlJU– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 27 января 2018 г.
Все главное на Матче звёзд начнётся завтра, но народ уже тусуется вовсю. А я передаю оттуда вам привет! pic.twitter.com/zdthV8BDoZ– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 27 января 2018 г.
Нераскрученная суперзвезда. Уникальные подробности карьеры Кучерова
Игорь РАБИНЕР побеседовал с мамой, первым тренером и агентом лучшего бомбардира НХЛ Никиты Кучерова, которого заокеанские эксперты называют главным претендентом на приз лучшему игроку регулярного чемпионата – "Харт Трофи". Парадокс – в России о нем знают гораздо меньше, чем он заслуживает.
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
Весёлый©
НХЛ не отпустила своих звезд на ОИ, и сейчас Рабинер среди рабов?
11:41
shpasic
Рабинер подарил Кучерову книгу про тренера из соседнего двора?
11:30
gibson
Бородатый Кучеров? Да он два года такой. Какую реакции у читателей это должно вызывать?
11:27
Adios Amigos R...
Опять Рабинер...Пропал Калабуховский дом, тьфу, матч звёзд...
11:11
PitersS
Если Рабинер и об остальном будет врать, как про пристальный взгляд Кучерова, то нафиг его туда послали?-так врать он мог бы и от сюда..
11:08