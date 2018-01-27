Матч звезд НХЛ. Привет от бородатого Кучерова. Рабинер из Тампы. Фото

В выходные в Тампе состоится Матч звезд НХЛ-2018, в котором примут участие трое россиян - форвард Александр Овечкин ("Вашингтон"), вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров (оба - "Тампа-Бэй").

Малкина, Бобровского, Панарина не позвали на Матч звезд НХЛ. Это справедливо?

В ночь с субботы на воскресенье (3.00 по московскому времени) пройдут Skills Competition - конкурсы мастерства хоккеистов. Как и в прошлом сезоне, формат самого матча такой - четыре команды дивизионов (2 вратаря и 9 полевых игроков) сначала встретятся в полуфиналах (Атлантический против Столичного - в 23.30 в ночь с воскресенья на понедельник, Тихоокеанский против Центрального - часом позже), а затем победители сыграют в финале. Отметим, что формат всех трех встреч - "три на три".

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР уже прибыл в Тампу, которая готовится к Матчу звезд.

Нераскрученная суперзвезда. Уникальные подробности карьеры Кучерова

Игорь РАБИНЕР побеседовал с мамой, первым тренером и агентом лучшего бомбардира НХЛ Никиты Кучерова, которого заокеанские эксперты называют главным претендентом на приз лучшему игроку регулярного чемпионата – "Харт Трофи". Парадокс – в России о нем знают гораздо меньше, чем он заслуживает.