Матч звезд и драфт НХЛ могут пройти в Сиэтле

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что в ближайшие годы в Сиэтле планируется проведение Матча всех звезд, а также церемонии драфта.

- Это не значит, что мы намерены ждать семь лет, - приводит TSN слова Беттмэна. - Мы хотим привезти сюда важные мероприятия лиги.

Ранее стало известно, что Совет директоров лиги единогласно поддержал вопрос о вступлении клуба в состав НХЛ. На данный момент в лиге выступает 31 команда. Клуб из Сиэтла станет 32-м участником.

Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в лигу вступил "Вегас Голден Найтс". В своем первом сезоне "рыцари" дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили "Вашингтону".

Представители Сиэтла начнут выступать с сезона-2021/22.

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