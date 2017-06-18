Матч сборных Канады и США в Мельбурне посетили более 10 тысяч зрителей

C 2013 года в Австралии проходит Ice Hockey Classic – несколько выставочных матчей между сборными США и Канады. Эти команды представлены игроками преимущественно минорных лиг Северной Америки или Европы, фамилии большинства из них незнакомы широкому кругу болельщиков. Впрочем, есть и хоккеисты, имеющие опыт выступлений в НХЛ. Так, в этот раз в составах американцев и канадцев можно найти Адама Крэкнелла, Стефана Матто, Ти. Джея. Бреннана, Брэндона Боллинга, а также уже завершивших игровую карьеру Скотта Хэннона и Майка Коммодора. В прошлом году в мероприятии принял участие сам Уэйн Гретцки.

Несмотря на неофициальный статус, слабые составы и не самые дешевые билеты от 70 австралийских долларов (1 AUD = 44 рубля), матчи пользуются большой популярностью и собирают серьезную аудиторию. Вчера в Сиднее на 18-тысячной Qudos Bank Arena Канада обыграла США со счетом 8:5 – матч посетили более 10 тысяч зрителей. 24 июня в Мельбурне на 10-тысячной Hisense Arena команды встретятся еще раз. Подобный успех не только сделал само событие регулярным, но и дал почву для обсуждения о визите на континент кенгуру клубов НХЛ. (Дмитрий ФЕЩЕНКО)