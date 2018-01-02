Матч против "Флориды" может стать для Паризе первым в сезоне

"Миннесота" на своем официальном сайте сообщила о выводе нападающего Зака Паризе из списка травмированных. 33-летний форвард не участвовал в этом сезоне ни в одном матче.

В октябре Паризе перенес операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска. Ожидается, что он для него первым матчем сезона станет встреча регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды", которая состоится в ночь на 3 декабря.

В сезоне-2016/17 Паризе принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, набрав 42 очка (19 голов и 23 передачи). В плей-офф на его счету 3 (2+1) балла за результативность в пяти играх.