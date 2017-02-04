Матч "Монреаля" и "Вашингтона" приостановлен из-за сломанного борта

Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Монреалем" и "Вашингтоном" (1:0, идет первый период) был остановлен почти на 10 минут. Причиной стал сломанный борт. После попадания в него шайбы, в борту образовалась дыра, на что указал голкипер "столичных" Брэйден Холтби.
Сотрудникам арены понадобилось много времени, чтобы устранить неполадку и установить борт.
In case you were wondering why we just had an 11-minute delay in the action. #MouseHouse pic.twitter.com/RgGSuHEEwv– Washington Capitals (@Capitals) 4 февраля 2017 г.
Алый Дракон
Пилят канадцы, пилят - вместо качественного борта установили дешевый, а денег поимели, как за хороший )))
22:01
roughboy
мдя, я согласен с комментатора матча.. я тоже в первый раз в жизни такое наблюдаю)) чтобы не стекло, а борт))
21:58