21:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

Матч "Монреаля" и "Вашингтона" приостановлен из-за сломанного борта

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Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Монреалем" и "Вашингтоном" (1:0, идет первый период) был остановлен почти на 10 минут. Причиной стал сломанный борт. После попадания в него шайбы, в борту образовалась дыра, на что указал голкипер "столичных" Брэйден Холтби.

Сотрудникам арены понадобилось много времени, чтобы устранить неполадку и установить борт.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Алый Дракон

Пилят канадцы, пилят - вместо качественного борта установили дешевый, а денег поимели, как за хороший )))

22:01

roughboy

мдя, я согласен с комментатора матча.. я тоже в первый раз в жизни такое наблюдаю)) чтобы не стекло, а борт))

21:58

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