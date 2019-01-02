Матч "Чикаго" - "Бостон" стал вторым по посещаемости в истории НХЛ

"Бостон" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Матч прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики-2019". Игру посетили 76 126 зрителей, что является вторым показателем в истории лиги, сообщает RTS Sport.

Первое место занимает матч между "Детройтом" и "Торонто" (2:3) в рамках "Зимней классики-2014". 1 января того года на игру пришли посмотреть 104 173 человека.