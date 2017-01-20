Матч "Анахайм" - "Колорадо" прерван из-за разбитого стекла

Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Анахаймом" и "Колорадо" был прерван в середине второго периода. Как сообщает пресс-служба клуба, после одного из бросков гостей заградительное стекло на арене "Хонда Центра" разбилось, и арбитры отправили команды в раздевалки на время устранения проблемы.

Около 40 минут потребовалось работникам арены на замену заградительного стекла, после чего встреча была продолжена. Командам предстоит еще доиграть в матче 29 минут 48 секунд без остановки на стандартную паузу между вторым и третьим периодами.