08:05 | ХОККЕЙ — НХЛ

Матч "Анахайм" - "Колорадо" прерван из-за разбитого стекла

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Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Анахаймом" и "Колорадо" был прерван в середине второго периода. Как сообщает пресс-служба клуба, после одного из бросков гостей заградительное стекло на арене "Хонда Центра" разбилось, и арбитры отправили команды в раздевалки на время устранения проблемы.

Около 40 минут потребовалось работникам арены на замену заградительного стекла, после чего встреча была продолжена. Командам предстоит еще доиграть в матче 29 минут 48 секунд без остановки на стандартную паузу между вторым и третьим периодами.

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Материалы REN-TV

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