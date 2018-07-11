Марун подписал однолетний контракт с "Сент-Луисом"

"Сент-Луис" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Патриком Маруном. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, за который он заработает 1,75 миллиона долларов.

В прошлом сезоне он играл за "Эдмонтон" и "Нью-Джерси", провел в регулярном чемпионате НХЛ 74 матча и набрал 43 (17+26) очка. Также на его счету один гол в пяти играл плей-офф Кубка Стэнли. Марун пошел на небольшое понижение зарплаты – по предыдущему контракту он зарабатывал 2 миллиона.