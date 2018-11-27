Мартин Гербер: "Василевский - один из лучших вратарей мира наравне с Фредриком Андерсеном"

Бывший вратарь сборной Швейцарии Мартин Гербер назвал Андрея Василевского одним из лучших голкиперов мира на данный момент. В текущем сезоне российский голкипер "Тампа-Бэй" провел в НХЛ 13 матчей, пропуская в среднем 2,3 шайбы при 92,7 процента отраженных бросков.

- Я видел, как играл Василевский еще в плей-офф КХЛ, не помню точно, с кем был матч, но, вероятно, это была лучшая игра, которую я когда-либо видел в исполнении вратаря, - цитирует ТАСС Гербера. - Сейчас он очень хорош в "Тампе". Я считаю, что он великолепный вратарь и может стать еще намного лучше через несколько лет, уверен, что у него будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Мне очень нравится его игра, и я считаю, что он один из лучших вратарей мира сейчас наравне с Фредриком Андерсеном из "Торонто".

Сейчас в НХЛ играет очень много хороших вратарей, ситуация изменилась по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Много прекрасных молодых голкиперов, которые приезжают в НХЛ. Я не знаю, что случилось со швейцарскими вратарями, мы сейчас немного отстаем. У нас есть талантливые ребята, но выбор не такой большой, им тяжело пробиться в НХЛ.