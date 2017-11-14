11:00 | Хоккей — НХЛ

Мартин Бродер: "У Василевского явно светлое будущее. Он крайне скуп на подарки нападающим"


Двукратный олимпийский чемпион, ассистент генерального менеджера "Сент-Луиса" и сборной Канады Мартин Бродер в интервью "СЭ" отметил игру вратаря "Тампы" Андрея Василевского. Прославленный голкипер подчеркнул, что именно игра россиянина помогла "Молниям" обыграть "Блюз" в одном из матчей регулярного чемпионата НХЛ.

– Пока я не уехал в Европу, у нас было всего три поражения, и одно из них – от Василевского. Именно он нас обыграл ("Тампа" победила "Сент-Луис" 2:1, Василевский отразил 28 бросков. – Прим. "СЭ"), остановив наше нападение. Он играет за хорошую команду, что ему только помогает, и у него наконец-то появилась возможность в полной мере проявить себя, поскольку "Молнии" решили пойти с Беном Бишопом разными дорогами. У Василевского явно светлое будущее. Забавно, но я нанял в "Сент-Луис" тренера вратарей, который работал с Андреем в фарм-клубе "Тампы". Теперь он помогает "Блюз", ха-ха (речь о Дэвиде Александере, который много работал с Василевским над тем, чтобы тот зрительно контролировал шайбу в трафике. – Прим. "СЭ").

– Илья Брызгалов говорил, что Василевского отличает одна вещь: он практически не оставляет "дырок" бросающим.

– Он и вправду очень атлетичный вратарь, крупный парень, при этом его отличает хорошая техника. Если ему забивают, то, как правило, обводя или обыгрывая, но не прямым броском. Илья прав, и это очень хорошее качество для вратаря. Оно ко всему придает уверенности и тебе, и команде в том, что у соперника не будет стопроцентных моментов. Скажем так, Василевский крайне скуп на подарки нападающим. (Игорь ЕРОНКО)

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