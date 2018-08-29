Мартин Бродер: "Очень рад вернуться в "Нью-Джерси"

Бывший вратарь "Нью-Джерси" Мартин Бродер прокомментировал свое назначение на пост вице-президента клуба.
- Очень рад вернуться в "Нью-Джерси", - написал экс-хоккеист в Инстаграме. - С нетерпением жду начала работы в клубе на новой должности.
46-летний бывший голкипер стал исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса. Он будет отчитываться непосредственно перед президентом клуба Хью Уэбером. В зону его ответственности войдет сотрудничество со всеми департаментами клуба с целью развития и капитализации "Нью-Джерси" в сфере бизнеса.
Напомним, голкипер был выбран "Девилз" на драфте-1990 под общим 20-м номером. Он выступал за клуб с 1992 по 2014 год, после чего провел один сезон в "Сент-Луисе". После этого он являлся помощником генерального менеджера "Блюз", откуда ушел несколько дней назад.
Excited to be back with the @njdevils! Looking forward to start my new role with the organization.
Публикация от Martin Brodeur (@martinbrodeur) 29 Авг 2018 в 8:05 PDT
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https://www.instagram.com/p/BnETL8Rgh8P/?taken-by=martinbrodeur