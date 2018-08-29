Мартин Бродер: "Очень рад вернуться в "Нью-Джерси"

Бывший вратарь "Нью-Джерси" Мартин Бродер прокомментировал свое назначение на пост вице-президента клуба.

- Очень рад вернуться в "Нью-Джерси", - написал экс-хоккеист в Инстаграме. - С нетерпением жду начала работы в клубе на новой должности.

46-летний бывший голкипер стал исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса. Он будет отчитываться непосредственно перед президентом клуба Хью Уэбером. В зону его ответственности войдет сотрудничество со всеми департаментами клуба с целью развития и капитализации "Нью-Джерси" в сфере бизнеса.

Напомним, голкипер был выбран "Девилз" на драфте-1990 под общим 20-м номером. Он выступал за клуб с 1992 по 2014 год, после чего провел один сезон в "Сент-Луисе". После этого он являлся помощником генерального менеджера "Блюз", откуда ушел несколько дней назад.