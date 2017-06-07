Мартин Бирон: "Мюррей играет хуже Флери, когда Марка-Андре посадили на замену"

Бывший вратарь "Рейнджерс" Мартин Бирон выразил уверенность в том, что голкипер "Питтсбурга" Мэттью Мюррей до конца отыграет финальную серию Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (2-2).
По его словам, сейчас 23-летний канадец действует не очень надежно, но нет необходимости менять его на Марка-Андре Флери. Отметим, что в последних двух встречах Мюррей отразил 50 из 58 бросков.
- Флери не вернется в стартовый состав "Питтбсруга", но Мюррей действует хуже своего одноклубника, когда тот лишился места в воротах, - написал Бирон на своей странице в Твиттере. - "Пингвинз" не должны были менять Флери, но сейчас не нужно убирать Мюррея. Этим я хочу сказать, что решения не всегда основываются на статистике.
Fleury won't get back in for Pens but Murray is playing worse than Fleury when MAF lost his net. Stats are from start of OTT and NSH series. pic.twitter.com/U2WdFSlkE3– Martin Biron (@martybiron43) 6 июня 2017 г.