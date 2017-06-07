Мартин Бирон: "Мюррей играет хуже Флери, когда Марка-Андре посадили на замену"

Бывший вратарь "Рейнджерс" Мартин Бирон выразил уверенность в том, что голкипер "Питтсбурга" Мэттью Мюррей до конца отыграет финальную серию Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (2-2).

По его словам, сейчас 23-летний канадец действует не очень надежно, но нет необходимости менять его на Марка-Андре Флери. Отметим, что в последних двух встречах Мюррей отразил 50 из 58 бросков.

- Флери не вернется в стартовый состав "Питтбсруга", но Мюррей действует хуже своего одноклубника, когда тот лишился места в воротах, - написал Бирон на своей странице в Твиттере. - "Пингвинз" не должны были менять Флери, но сейчас не нужно убирать Мюррея. Этим я хочу сказать, что решения не всегда основываются на статистике.