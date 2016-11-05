Мартен Бродер: "Тарасенко - отличный снайпер, Барбашев - один из самых перспективных игроков "Блюз"

Ассистент генерального менеджера "Сент-Луиса" Мартен Бродер остался доволен стартом команды в сезоне НХЛ. "Блюз" идет на пятом месте в Западной конференции. Российский форвард Владимир Тарасенко отметился 9 (4+5) очками в 11 матчах. Также Бродер выразил мнение, что еще один россиянин, Иван Барбашев, может перейти в первую команду "Сент-Луиса", если проявит себя в АХЛ.

Стартовали мы неплохо, находимся на верном пути, даже несмотря на то, что у нас есть новые ребята, - цитирует ТАСС Бродера. - В ряде матчей нужно было забивать в овертайме.

Тарасенко - отличный снайпер и был хорош в начале сезона. Ему нужно больше игрового времени, пространства на льду. Мы спокойны в том плане, что у него все получится.

Барбашев является одним из наших ведущих перспективных игроков. Мы надеемся, что он станет лучше, чем выглядит сейчас, будет еще прибавлять. Мы рады тому, как он растет сейчас. От его игры в первой части сезона будет зависеть, попадет ли он к нам в команду. Сейчас его у нас не будет, это понятно, но в конце прошлого сезона в "Чикаго" он был на верном пути.