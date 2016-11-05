Мартен Бродер считает, что Ковальчук может провести 1-2 года в НХЛ

Ассистент генерального менеджера "Сент-Луиса" Мартин Бродер считает, что его бывший партнер по "Нью-Джерси" Илья Ковальчук еще сможет проявить себя в НХЛ. Капитан СКА выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год (с перерывами). В 2013 году он разорвал контракт с "Дэвилз" и уехал в питерский клуб.

- Кто знает, вернется Ковальчук или нет. Александр Радулов же вернулся в НХЛ, хотя он немного помладше, - цитирует "Р-Спорт" Бродера. - Думаю, Ковальчуку будет сложнее найти себе клуб в НХЛ из-за той истории с "Нью-Джерси", расторгнутым контрактом. "Девилз" по-прежнему владеют правами на Илью, и непонятно, какой у него сейчас статус – свободный агент или нет. Но Илья очень хороший игрок, и еще год-два в НХЛ он мог бы провести на хорошем уровне. Конечно, никто не предложит ему контракт на 5 лет в таком возрасте, но год-два… Почему бы и нет?

Лично у меня от игры с Ковальчуком остались самые приятные воспоминания. Мы дошли до финала Кубка Стэнли в 2012 году, хотя Илья играл с тяжелой травмой спины. Это достойно уважения.