Маршессо задело решение "Флориды" не защищать его на драфте расширения

Нападающий "Флориды" Джонатан Маршессо заявил, что расстроен решением клуба не защищать его на драфте расширения-2017. Напомним, что новичок НХЛ "Вегас" на драфте сможет выбрать по одному хоккеисту из каждой команды.

– Меня это задело, – цитирует NBC Маршессо. – Но я бы не сказал, что прошлый сезон был для меня плохим. Мой агент сказал мне, что у меня есть несколько вариантов. Один – это переход в "Вегас", но клуб может договориться о том, чтобы меня не забирали на драфте.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 51 (30+21) очко. Отметим, что это лучший сезон Маршессо в НХЛ.