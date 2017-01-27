08:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

Маршанд оштрафован на 10 тысяч долларов

0
0
0
1

Департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков оштрафовал нападающего "Бостона" Брэда Маршанда на максимально допустимую по условиям коллективного трудового договора сумму в 10 тысяч долларов за опасную подножку против защитника "Детройта" Никласа Крунвалля в матче регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги. Инцидент произошел на 13-й минуте первого периода. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/brad-marchand-of-bruins-fined-for-dangerous-trip/c-286165450

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

fifa_guru

грубо, виноват... но на месте ББ, считаю, что надо взять расходы на себя :)) Маршанд, несмотря на невнятную целостную игру, на кураже с КМ. Забивает достаточно, действует полезно. молодчик

08:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ