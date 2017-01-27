Маршанд оштрафован на 10 тысяч долларов

Департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков оштрафовал нападающего "Бостона" Брэда Маршанда на максимально допустимую по условиям коллективного трудового договора сумму в 10 тысяч долларов за опасную подножку против защитника "Детройта" Никласа Крунвалля в матче регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги. Инцидент произошел на 13-й минуте первого периода. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
@billburr Marchand gets $10,000 fine for this trip, scores two goals the next game.– Michael Pew (@mikepew) 27 января 2017 г.
He's like Ric Flair on skates. pic.twitter.com/jm9lC3qSyh
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/brad-marchand-of-bruins-fined-for-dangerous-trip/c-286165450
fifa_guru
грубо, виноват... но на месте ББ, считаю, что надо взять расходы на себя :)) Маршанд, несмотря на невнятную целостную игру, на кураже с КМ. Забивает достаточно, действует полезно. молодчик
08:50