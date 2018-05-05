Маршан лизнул соперника во время стычки. Видео

Нападающий "Бостона" Брэд Маршан во время 4-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй" (3:4 ОТ) лизнул лицо соперника Райана Кэллахэна. 33-летний американец подъехал вплотную к игроку "Брюинз", чтобы выяснить отношения, а в ответ получил непонятное действие со стороны оппонента. Ответной реакции со стороны Кэллахэна не последовало.