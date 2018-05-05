05:45 | Хоккей — НХЛ

Маршан лизнул соперника во время стычки. Видео

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Нападающий "Бостона" Брэд Маршан во время 4-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй" (3:4 ОТ) лизнул лицо соперника Райана Кэллахэна. 33-летний американец подъехал вплотную к игроку "Брюинз", чтобы выяснить отношения, а в ответ получил непонятное действие со стороны оппонента. Ответной реакции со стороны Кэллахэна не последовало.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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fifa_guru

хоть и говорят что на войне все средства хороши, но Маршанд в этом плане перебрал. уже как "шоумен" суббан стал

06:59

shurikfromkaragay

идиотское поведение

06:53

Долго наблюдал за идиотами на эт

......

06:48

Filin63

Красавец, знает как вывести и не получить 2 минуты

06:33

maxcds

все спортивные таланты, достижения обесцениваются таким поведением. позорник. тьфу.

06:10

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