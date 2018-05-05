Маршан лизнул соперника во время стычки. Видео

Нападающий "Бостона" Брэд Маршан во время 4-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй" (3:4 ОТ) лизнул лицо соперника Райана Кэллахэна. 33-летний американец подъехал вплотную к игроку "Брюинз", чтобы выяснить отношения, а в ответ получил непонятное действие со стороны оппонента. Ответной реакции со стороны Кэллахэна не последовало.
BRAD NO pic.twitter.com/ncbUbHp9w5– NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 5 мая 2018 г.
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fifa_guru
хоть и говорят что на войне все средства хороши, но Маршанд в этом плане перебрал. уже как "шоумен" суббан стал
06:59
shurikfromkaragay
идиотское поведение
06:53
Долго наблюдал за идиотами на эт
......
06:48
Filin63
Красавец, знает как вывести и не получить 2 минуты
06:33
maxcds
все спортивные таланты, достижения обесцениваются таким поведением. позорник. тьфу.
06:10