Маршан дисквалифицирован на пять матчей за удар локтем в голову. Видео

Нападающий "Бостона" Брэд Маршан дисквалифицирован на пять матчей за удар локтем в голову. Во встрече регулярного чемпионата форвард атаковал игрока "Нью-Джерси" Маркуса Юханссона, но судья не обратил внимания на данный эпизод.
При этом 29-летний канадец не подвергся финансовым взысканиям. Всего в карьере Маршан был наказан дисквалификациями пять раз.
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Sn0w
Werewolf, сейчас даже не знаю. Давно не смотрю матчи в нужном объёме. Неприятно то, что вслед за титаническими усилиями по тому, чтобы сделать лигу плюшевой, в моду вошли вот такие вот звездуны.
09:18
Werewolf
Sn0w И опять таки жаль, что тафгаев изжили из лиги. За такое не выгонять надо, а наказывать прямо на месте. Что Маршан, что Кросби, мелкие пакостные крысы.___________Назови практически любого игрока лиги, сыгравшего больше 5 сезонов и обязательно найдутся эпизоды его "крысяческой" игры.
09:09
bezik
\Неужели у Юханссона очередной сотряс? Попал к дьяволам
09:03
gibson
То, что удар был умышленный видно лишь на повторе (на первом, на втором непонятно). Неудивительно, что судьи это пропустили.
08:58
Sn0w
И опять таки жаль, что тафгаев изжили из лиги. За такое не выгонять надо, а наказывать прямо на месте. Что Маршан, что Кросби, мелкие пакостные крысы.
08:25