Маршан дисквалифицирован на пять матчей за удар локтем в голову. Видео

Нападающий "Бостона" Брэд Маршан дисквалифицирован на пять матчей за удар локтем в голову. Во встрече регулярного чемпионата форвард атаковал игрока "Нью-Джерси" Маркуса Юханссона, но судья не обратил внимания на данный эпизод.

При этом 29-летний канадец не подвергся финансовым взысканиям. Всего в карьере Маршан был наказан дисквалификациями пять раз.