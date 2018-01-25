08:18 | Хоккей — НХЛ

Маршан дисквалифицирован на пять матчей за удар локтем в голову. Видео

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Нападающий "Бостона" Брэд Маршан дисквалифицирован на пять матчей за удар локтем в голову. Во встрече регулярного чемпионата форвард атаковал игрока "Нью-Джерси" Маркуса Юханссона, но судья не обратил внимания на данный эпизод.

При этом 29-летний канадец не подвергся финансовым взысканиям. Всего в карьере Маршан был наказан дисквалификациями пять раз.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Sn0w

Werewolf, сейчас даже не знаю. Давно не смотрю матчи в нужном объёме. Неприятно то, что вслед за титаническими усилиями по тому, чтобы сделать лигу плюшевой, в моду вошли вот такие вот звездуны.

09:18

Werewolf

Sn0w И опять таки жаль, что тафгаев изжили из лиги. За такое не выгонять надо, а наказывать прямо на месте. Что Маршан, что Кросби, мелкие пакостные крысы.___________Назови практически любого игрока лиги, сыгравшего больше 5 сезонов и обязательно найдутся эпизоды его "крысяческой" игры.

09:09

bezik

\Неужели у Юханссона очередной сотряс? Попал к дьяволам

09:03

gibson

То, что удар был умышленный видно лишь на повторе (на первом, на втором непонятно). Неудивительно, что судьи это пропустили.

08:58

Sn0w

И опять таки жаль, что тафгаев изжили из лиги. За такое не выгонять надо, а наказывать прямо на месте. Что Маршан, что Кросби, мелкие пакостные крысы.

08:25