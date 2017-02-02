Марнер признан лучшим новичком НХЛ в январе

Нападающий "Торонто" Митчелл Марнер был признан лучшим новичком лиги по итогам января, сообщает сайт НХЛ. В прошлом месяце 19-летний форвард принял участие в 13 встречах регулярки и набрал 15 (4+11) очков. Всего на его счету 41 (12+29) балл в 48 матчах.

Отмечается, что "Торонто" стал первой командой, в составе которой сразу три игрока были признаны лучшими новичками месяца подряд. Вильям Нюландер в октябре, а Остон Мэттьюс – в декабре.