Марло вышел на 10-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ "Торонто" - "Детройт" (5:4) стал для нападающго Патрика Марло 1612-м матч в лиге. Таким образом, форвард вышел на десятое место по этому показателю, сравнявшись с Рэем Бурком.

На первом месте по этому показателю Горди Хоу (1767), на втором - Марк Мессье (1756), на третьем - Яромир Ягр (1733).



В текущем сезоне 39-летний Марло провел 30 матчей, забросил 10 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности "+4".

С 1997 по 2017 год канадский хоккеист защищал цвета "Сан-Хосе".

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