Марло выкупил полосу в газете, чтобы попрощаться с "Сан-Хосе"

Форвард Патрик Марло, перешедший этим летом из "Сан-Хосе" в "Торонто", выкупил полосу в газетах Mercury News и East Bay Times. Хоккеист сделал это для того, чтобы попрощаться с болельщиками команды, за которую он выступал на протяжении долгих лет.

Марло 19 лет играл за "Сан-Хосе", а в минувшем сезоне он записал на свой счет 46 (27+19) очков в 82 встречах регулярного чемпионата. Всего в лиге на его счету 1493 встречи и 1082 (508+574) очка.

"С июня 1997 года Сан-Хосе был моим домом. Здесь моя мечта стать игроком НХЛ превратилась в реальность. В последние 20 лет у меня была возможность играть в этом городе, завести друзей на всю жизнь, работать с лучшим тренерским штабом, встретить свою жену и построить с ней семью, играть перед такими невероятными и увлеченными болельщиками. Сан-Хосе всегда будет моим домом, здесь выросли мои дети. Клуб всегда будет занимать особое место в моем сердце", - написал Марло.