Маркус Юханссон: "Вашингтону" нужно сделать выводы после матча с "Питтсбургом"

Нападающий "Вашингтона" Маркус Юханссон после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (2:3 Б) подчеркнул, что команда была сосредоточена на этой встрече. По словам форварда, "Кэпиталз" необходимо сделать выводы и двигаться дальше.

- Мы сосредоточили свое внимание на одной конкретной игре, - приводит официальный сайт НХЛ слова Юханссона. - "Вашингтон" должен делать выводы после каждого матча. Думаю, сегодняшняя встреча нас чему-то научит. Нужно двигаться дальше и становиться лучше.

В этом матче нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отличился голом и реализовал буллит. Его соотечественники из "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели поразить ворота Флери в серии послематчевых штрафных бросков.