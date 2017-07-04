Маркус Крюгер станет игроком "Каролины"

Нападающий Маркус Крюгер, ранее обменянный из "Чикаго" в "Вегас", станет игроком "Каролины", сообщает журналист Чип Александер.

В минувшем сезоне 27-летний хоккеист провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (5+12) очков. Летом следующего года истекает действующий трехлетний контракт Крюгера, по которому он получает 3 миллиона долларов.

Напомним, что "Блэкхокс" выбирал игрока в пятом раунде драфта-2009 под общим 149-м номером. В НХЛ он набрал 105 (33+72) очков в 398 встречах.