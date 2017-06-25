Марков интересен "Торонто", "Эдмонтону" и "Нью-Джерси"

Защитник "Монреаля" Андрей Марков хочет получить двухлетний контракт на сумму семь миллионов долларов, сообщает североамериканский журналист Джимми Мерфи. Отмечается, что 39-летним защитником также интересуются "Торонто", "Эдмонтон" и "Нью-Джерси". Его прежнее трехлетнее соглашение истекает 1 июля. Марков зарабатывал 5,75 миллиона долларов в год.

Отметим, что 38-летний россиянин выступает за "Монреаль" уже 16 сезонов. На его счету 990 матчей, в которых он набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне он провел 62 матча и набрал 36 (6+30) очков при показателе полезности "+18".