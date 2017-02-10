Марков и Радулов забили по голу в победной игре с "Аризоной"

"Монреаль" взял верх над "Аризоной" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 в овертайме. Первой звездой встречи признан форвард гостей Макс Пачоретти, набравший 4 (2+2) очка. В составе "Канадиенс" по шайбе забросили россияне Андрей Марков, сделавший также результативную передачу, и Александр Радулов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Монреаль" – 4:5 ОТ (0:2, 3:0, 1:2, 0:1)

Голы: Пачоретти – 26 (Дано, Питри), 0:57 – 0:1. МАРКОВ – 3 (Маккэррон, Карр), 13:10 – 0:2. Дворак – 6 (бол., Доми, Экман-Ларссон), 33:46 – 1:2. Доми – 6 (Холланд, Мерфи), 35:45 – 2:2. Голигоски – 2 (мен., Мартинук), 36:07 – 3:2. Пачоретти – 27 (бол., МАРКОВ, Питри), 42:52 – 3:3. РАДУЛОВ – 14 (Дано, Пачоретти), 49:56 – 3:4. Дворак – 7, 55:08 – 4:4. Гальченюк – 12 (Пачоретти), 62:13 – 4:5.

Вратари: Смит – Прайс.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 24 (6+12+5+1) – 40 (8+15+13+4).

Наши: Бурмистров (18:15/1/0) – Емелин (21:45/2/0), Марков (22:36/2/+1), Радулов (19:58/3/+1).

Глендейл. Gila River Arena.