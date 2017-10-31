Марк Штрайт завершил карьеру в возрасте 39 лет

Защитник Марк Штрайт объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт НХЛ. В текущем сезоне 39-летний игрок провел за "Монреаль" два матча. 12 октября его выставили на драфт отказов и потом направили в АХЛ. 16 октября с ним разорвали контракт.

Напомним, в прошлом сезоне Штрайт стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга". В НХЛ он также играл за "Монреаль", "Айлендерс" и "Филадельфию".

Всего на счету защитника 434 (96+338) очка в 786 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 15 (4+11) баллов в 34 играх плей-офф.