Марк Штрайт: "Хочу провести еще один сезон в НХЛ"

Защитник "Питтсбурга" Марк Штрайт подчеркнул, что в следующем году хотел бы продолжить выступать в НХЛ. По словам 39-летнего швейцарца, он не думает о возвращении на родину. Напомним, что хоккеист проводит 12-й сезон в североамериканской лиге.

- Я не планирую возвращаться в Швейцарию. Мне бы хотелось отыграть еще один сезон в НХЛ, - приводит Swiss Hockey News слова Штрайта. - Для меня игра в лиге и на ее площадках подходит больше. После этого сезона мне нужен отдых, а после я буду рассматривать варианты.