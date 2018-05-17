Марк Шайфли - о поражении от "Вегаса": "Нельзя расслабляться ни на секунду, нам про это опять напомнили"

Нападающий "Виннипега" Марк Шайфли отметил, что в матчах финала Западной конференции против "Вегаса" нужно быть постоянно на чеку. Накануне "Джетс" уступили в третьем матче серии (2:4, 1-2).

- Что ж, это плей-офф, финал конференции, - приводит официальный сайт НХЛ слова Шайфли. - У соперника тоже хорошая команда, с которой нельзя расслабляться ни на секунду. Сегодня нам про это опять напомнили. Но мы не должны слишком долго горевать по этому поводу. Завтра – новый день, а в пятницу – большой матч.

В третьем матче с "Вегасом" Шайфли забросил две шайбы и побил рекорд Кубка Стэнли по голам на выезде. На его счету их теперь 11. Предыдущий рекорд (10 шайб) принадлежал Джо Маллену ("Калгари"-1998/99) и Сидни Кросби ("Питтсбург"-2008/09).

Следующий матч серии пройдет 19 мая.