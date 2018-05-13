Марк Шайфли: "Мы питаемся энергией от болельщиков"

Нападающий "Виннипега" Марк Шайфли после первого матча финальной серии Западной конференции с "Вегасом" (4:2) поблагодарил болельщиков за их поддержку.

- Хорошее начало стало ключевым элементом победы, - приводит официальный сайт НХЛ слова Шайфли. - Соперник потом давил, но мы выстояли. Главное, что, несмотря на последовавший обмен голами, мы придерживались плана на игру, сохраняя фокус на протяжении всех 60 минут. Отдельное спасибо болельщикам - самым громким в лиге. Мы питаемся от них энергией. Они внесли большой вклад в наш успех.

В матче с "Голден Найтс" Шайфли отметился голом и результативной передачей. После 13 матчей на его счету 18 (12+6) очков.

Следующий матч между командами пройдет 15 мая в Виннипеге.