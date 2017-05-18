Марк Мето: "Повезло, что шайба залетела в ворота "Питтсбурга" после пяти рикошетов"

Защитник "Оттавы" Марк Мето после победы в третьем матче 1/2 финала Кубка Стэнли над "Питтсбургом" (5:1) рассказал о своей заброшенной шайбе. "Сенаторз" ведут в серии со счетом 2-1.

- Конечно, повезло, что в суматохе шайба отскочила ко мне, - приводит официальный сайт НХЛ слова Мето. - Потом я увидел, что Флери находится на льду и близко ко мне. Это породило во мне желание бросить верхом, а дальше мне вновь очень повезло, что шайба рикошетом от пяти игроков залетела в ворота. Но я ничего не имею против такого гола.