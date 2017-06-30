Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье награжден орденом Канады, сообщает National Post. Орден считается одной из самых высоких гражданских наград, которую получают за исключительные достижения, преданность обществу и служению народу.

56-летний Мессье был введен в Зал хоккейной славы в 2005 году. Он провел 25 сезонов в НХЛ в составе "Эдмонтона", "Ванкувера" и "Рейнджерс". Канадец занимает второе место по результативности в истории лиги, на его счету 1887 (694+1193) баллов в 1756 матчах.