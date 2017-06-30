18:32 | Хоккей — НХЛ

Марк Мессье награжден орденом Канады


Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье награжден орденом Канады, сообщает National Post. Орден считается одной из самых высоких гражданских наград, которую получают за исключительные достижения, преданность обществу и служению народу.

56-летний Мессье был введен в Зал хоккейной славы в 2005 году. Он провел 25 сезонов в НХЛ в составе "Эдмонтона", "Ванкувера" и "Рейнджерс". Канадец занимает второе место по результативности в истории лиги, на его счету 1887 (694+1193) баллов в 1756 матчах.

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