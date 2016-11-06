11:17 | ХОККЕЙ — НХЛ

Марк Летестю: "Эдмонтон" сумел вернуться в игру с "Айлендерс"

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Нападающий "Эдмонтона" Марк Летестю после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Айлендерс" (4:3 Б) подчеркнул, что команда развивается. По его словам, "Ойлерз" неудачно начали эту встречу, но нашли способ, чтобы вернуться в игру.

- Говорят, что наша команда не растет. В прошлом сезоне на этой площадке мы проиграли со счетом 1:8. Сегодня, как и тогда, мы неудачно начали матч, но в этот раз нам удалось найти способ, чтобы вернуться в игру. Это показывает разницу между прошлогодней командой и нынешней.

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