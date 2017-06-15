Марк Гандлер: "Айзерман сказал, что Сергачев - это то, что нужно "Тампе", чтобы быть успешной в ближайшие 10 лет"

Агент защитника Михаила Сергачева Марк Гандлер рад, что его подопечный перешел из "Монреаля" в "Тампа-Бэй". Ранее сообщалось, что 18-летний россиянин обменян в "Тампу" на нападающего Джонатана Друэна и право выбора в 6-м раунде драфта-2018.

- Еще в феврале Бержевен говорил, что ни за что не обменяет Сергачева.

- Я очень рад, что Михаил перешел в "Тампу". А обстоятельства - я уже и забыл про этот обмен. Он уже произошел, власть уже поменялась.

- Вы считаете, что в "Лайтнинг" у Сергачева будет больше перспектив?

- Я в первую очередь вижу то, что его в "Тампе" очевидно больше ценят, чем в "Монреале". Поэтому я очень доволен. И считаю, что этот обмен был произведен с таким прицелом, чтобы Михаил сразу играл в основном составе. И он как раз является тем, что было необходимо "Тампе", чтобы являться успешными в ближайшие 10-15 лет. И это я транслирую вам слова Айзермана. Стив знает игроков, он хорошо понимает хоккей.

- Вы сами инициировали обмен?

- Я не могу обсуждать детали этой сделки. (Игорь ЕРОНКО)

"Монреаль" обменял Сергачева в "Тампа-Бэй"