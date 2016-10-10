17:56 | ХОККЕЙ — НХЛ

Марк-Эдуард Власик: "В детстве я "подсел" на Буре. Он был невероятен"

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Защитник сборной Канады Марк-Эдуард Власик подчеркнул, что одним из кумиров его детства был россиянин Павел Буре. Хоккеистам не удалось встретиться на льду - Власик дебютировал в НХЛ в 2006 году, через три года после завершения Павлом Буре карьеры.

- Я родился в Монреале и маленьким смотрел по телевизору каждый матч "Канадиенс". А когда он заканчивался, из-за разницы во времени чаще всего начинались игры "Ванкувера" или "Калгари". Тогда-то я на Буре и "подсел". Правда, поскольку было уже поздно, отец далеко не всегда разрешал мне эти вечерние матчи смотреть. Но когда это все-таки удавалось, я просто сходил ума от того, что Буре вытворяет с шайбой. Он был невероятен.

Когда мы с братьями играли в хоккей на асфальте около дома, я всегда был "Буре". Над моей кроватью в доме висел его ванкуверский свитер. Думаю, у меня была абсолютно каждая карточка с ним, которая только выпускалась. Не забуду, как его свитер буквально развевался на нем от ветра, когда он набирал скорость. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Власика

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