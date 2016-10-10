Марк-Эдуард Власик: "У Радулова в "Монреале" все будет в порядке"

Защитник "Сан-Хосе" Марк-Эдуард Власик выразил уверенность, что форвард Александр Радулов с успехом будет защищать цвета "Монреаля". Россиянин присоединился к "Канадиенс" этим летом.

– Поддерживаете ли контакт с вашим одноклубником по юниорскому клубу "Квебек Ремпартс" Александром Радуловым? Получится ли у него, на ваш взгляд, в "Монреале"?

– Мы не общались с той поры, когда Радулов уехал из НХЛ. Он технически очень одаренный игрок, и уверен, что в "Монреале" у него все будет в полном порядке. (Игорь РАБИНЕР)

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