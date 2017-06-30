Марк-Эдуард Власик: "Если я не поеду на Олимпиаду, то проведу остаток карьеры с чувством ненависти к НХЛ"

Защитник "Сан-Хосе" и сборной Канады Марк-Эдуард Власик заявил, что недоволен решением НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры-2018. Хоккеист уверен, что лига все еще может пересмотреть свое решение.

– То, что я услышал, было просто смешно, – цитирует CBC Власика. – Было 3 апреля, комиссар НХЛ объявляет, что игроки не будут участвовать на Олимпиаде. И дело было закрыто. Сначала я сказал себе, что вроде как первое апреля было два дня назад. Начинался плей-офф, это было идеально для лиги. Люди должны были немного поболтать на тему Игр, и когда Кубок Стэнли стартовал, то все забыли бы.

Я не могу сказать, что разочарован таким решением. Когда вы разочарованы, то двигаетесь дальше. Это не самое сильное слово, которым можно описать мои чувства. Игроки НХЛ должны участвовать в Играх по двум причинам: во-первых, потому что там должны играть лучшие хоккеисты мира, во-вторых, это идеальная возможность для продвижения нашего вида спорта. Если я туда не поеду, то проведу остаток карьеры с чувством ненависти к лиге.

Овечкин сказал, что будет участвовать на Олимпиаде, независимо от решения лиги? Слышал, что владелец клуба готов его отпустить. Но это сложный бизнес. С одной стороны, мы все хотим поехать на Игры, с другой – контракты с клубами НХЛ. Какие санкции будут применены к игрокам, которые решат уехать? Что с ними будет?

Я считаю, что хоккеисты могут обыграть лигу. Нужны игроки, с большим опытом выступления на чемпионатах мира. Если они скажут, что поедут в Пхенчхан, то НХЛ пересмотрит свое решение.