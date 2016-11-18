Марк-Эдуард Власич: "Игроки НХЛ имеют право выступать на Олимпийских играх"

Защитник "Сан-Хосе" и сборной Канады Марк-Эдуард Власич высказал мнение о том, что игроки НХЛ имеют право выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ранее руководство заокеанской лиги предложило отпустить хоккеистов на Игры-2018 года в том случае, если профсоюз игроков продлит коллективное трудовое соглашение на три года.

- Когда я услышал о предложении руководства НХЛ, мне стало смешно, - приводит CSN Bay Area слова Власича. - Тут даже нечего обсуждать, потому что мы, как и все спортсмены, имеем право выступать на Олимпийских играх за свои национальные сборные. Надеюсь на то, что информация об этом предложении руководства НХЛ - не более, чем слух. Так переговоры не ведут. Получается, что НХЛ не против сделать двухнедельный перерыв на время Игр в обмен на продление коллективного соглашения. Это никак не вяжется со здравым смыслом.