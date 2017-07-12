Марк Джиордано получил приз Мохаммеда Али

Капитан "Калгари" Марк Джиордано был награжден призом Мохаммеда Али за благотворительную деятельность, сообщает официальный сайт НХЛ. Защитник "Флэймз" получил награду за высокую социальную ответственность, учрежденную ESPN.

Отметим, что канал предоставит фонду Джиордано грант в 100 тысяч долларов, который будет направлен на помощь нуждающимся школьникам Калгари.

- Для меня огромная честь получить этот приз, - сказал Джиордано. - Я никогда не думал, что мое имя будет стоять рядом с именем Мохаммеда Али. Он был не просто спортсменом, он был легендой и помогал многим людям на нашей планете. Я хотел бы поблагодарить семью Али, ESPN, а также всех лауреатов за их деятельность. Эта награда в равной степени принадлежит клубу "Калгари Флэймз", его владельцам, всем жителям Калгари. Мне очень повезло, что я живу в этом великолепном городе, жители которого ежедневно делают все, чтобы он стал еще лучше. Но в первую очередь я хочу поблагодарить свою жену Лорен, которая приложила максимум усилий, чтобы программа "Команда Джиордано" стала такой, какой она является сейчас.