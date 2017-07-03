Марк Бержевен: "Мы бы попытались подписать и Радулова, и Маркова, если они снизят требования"

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен рассказал о ситуации с защитником Андреем Марковым и нападающим Александром Радуловым. Напомним, что у российских хоккеистов истекли контракты с клубом и они вышли на рынок свободных агентов.

38-летний Марков выступал за "Монреаль" 16 сезонов. На его счету 990 матчей, в которых он набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне он провел 62 матча и набрал 36 (6+30) очков при показателе полезности "+18".

Радулов в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, и набрал 61 (20+41) очко.

- Мы не сможем сохранить обоих на тех условиях, которые они запрашивают, - приводит Canadiens.com слова Бержевена. - Но если они снизят свои требования, то мы бы попытались подписать и Радулова, и Маркова