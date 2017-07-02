Марк Бержевен: "Если бы вы видели запросы Радулова, то упали бы со стула"

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен во время пресс-конференции рассказал о первой встрече с агентом нападающего Александра Радулова в январе этого года. Напомним, что контракт россиянина с клубом истек, и он вышел на рынок свободных агентов. Ранее руководитель "Канадиенс" отмечал, что хотел бы вернуть Радулова в команду.
– Если бы вы видели его запросы, то упали бы со стула, – цитирует в своем Твиттере журналист RDS Люк Желина слова Бержевена.
Радулов в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, и набрал 61 (20+41) очко.
Марк Бержевен: "Радулов и Марков отказались от предложений "Монреаля" //
Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ
inspire
лол ... в один голос выдали )))
23:37
inspire
Матчи выигрываются, когда забиваются голы, когда голы не пропускаются, матчи лишь не проигрываются. Прайс, на год младше Раду, получает 8-летний контракт по 10,5 за сезон, а 6-летний по 7 лямов для Раду это упасть со стула? Или мы что то не знаем?
23:36
unfan
А 10 лямов вратарю это нормально да? Забивать тоже он будет? Нет ни одного звёздного нападающего...
23:26