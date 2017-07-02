Марк Бержевен: "Если бы вы видели запросы Радулова, то упали бы со стула"

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен во время пресс-конференции рассказал о первой встрече с агентом нападающего Александра Радулова в январе этого года. Напомним, что контракт россиянина с клубом истек, и он вышел на рынок свободных агентов. Ранее руководитель "Канадиенс" отмечал, что хотел бы вернуть Радулова в команду.

– Если бы вы видели его запросы, то упали бы со стула, – цитирует в своем Твиттере журналист RDS Люк Желина слова Бержевена.

Радулов в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, и набрал 61 (20+41) очко.

Марк Бержевен: "Радулов и Марков отказались от предложений "Монреаля" //

Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ