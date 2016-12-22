Марк Барберио: "Я бы подарил Маркову бутылку водки, русские это любят"

Защитнику "Монреаля" Андрею Маркову 20 декабря исполнилось 38 лет. Его одноклубники защитники Марк Барберио и Зак Редмонд выбрали лучшие подарки для российского хоккеиста, который защищает цвета клуба с 2000 года. В текущем сезоне он провел 31 встречу и набрал 21 (2+19) очко.

– Какой подарок будет лучшим для Маркова? О, боже, какой сложный вопрос, – цитирует Montreal Gazette Барберио. – Я бы подарил что-нибудь классическое для России, например, бутылку водки. Я знаю, что русским она очень нравится.

– Я бы подарил ему икру, – сказал Редмонд.