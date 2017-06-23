Марк-Андре Флери: "Вегас" выиграет Кубок Стэнли в течение шести лет? Зачем столько ждать?"

Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери заявил, что уже в первом сезоне в НХЛ команда должна стать лучшей и бороться за Кубок Стэнли. Ранее владелец "Голден Найтс" Билл Фоули заявлял, что планирует выиграть трофей в первые шесть лет существования команды.

– Выиграть Кубок Стэнли в течение шести лет? Давайте сделаем это раньше, – цитирует NBC Флери. – Зачем столько ждать? Я вот не знаю, где буду через шесть лет. Наша цель со старта чемпионата заключается в том, чтобы стать лучшими.