Марк-Андре Флери: "Вегас" играл за то, что случилось в Лас-Вегасе"

Голкипер "Вегаса"​ Марк-Андре Флери, ставший первой звездой встречи с "Далласом" (2:1), отметил, что команда играла ради пострадавших во время трагедии в Лас-Вегасе. Напомним, 58 человек были убиты и около 500 получили ранения, когда в ночь на 2 октября преступник открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки.

- Был важный день, потому что это первый матч в истории команды, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Флери. - Мы все хотели, чтобы воспоминания о нем остались хорошими. Но также мы играли за то, что случилось в Лас-Вегасе, чтобы нами там гордились.