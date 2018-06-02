Марк-Андре Флери: "У "Вегаса" все в порядке"

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери заявил, что команда не переживает из-за поражения во втором матче финала НХЛ от "Вашингтона" (2:3, счет в серии 1-1).



- Слушайте, у нас все в порядке, - цитирует официальный сайт НХЛ Флери. - Защита отменно играла по ходу всего сезона и на протяжении плей-офф. Я бы позволил им и дальше делать свою работу. Они знают свои обязанности, и за парней я полностью спокоен.

Следующий матч серии пройдет 3 июня в Вашингтоне.