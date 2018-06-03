Марк-Андре Флери: "У "Вегаса" есть время, чтобы вернуться в игру"

Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери не считает, что поражение от "Вашингтона" (1:3) в третьем матче финала Кубка Стэнли ставит крест на надеждах команды на итоговую победу в плей-офф. Перед четвертой встречей, которая состоится на льду "Кэпиталз", "Голден Найтс" уступают со счетом 1-2 в серии.

– Поражение не значит, что мы остались вне игры, – цитирует Флери официальный сайт НХЛ. У нас есть много минут, много периодов. Есть еще много времени, чтобы вернуться в серию.

Четвертый матч серии между "Вашингтоном" и "Вегасом" состоится в ночь на 5 июня.

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