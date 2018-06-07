Марк-Андре Флери: "Один человек не может украсть игру у "Вашингтона, это работа всей команды"

Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери отметил, что команде в пятом матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона" (1-3) необходимо оставаться спокойной. Игра состоится в Парадайсе в ночь на 8 июня.

- Я просто хочу напомнить всем, что надо оставаться спокойными, хорошо? - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Флери. - Надо показывать наш хоккей, наслаждаться игрой. Это ведь финал. Конечно, мы на большой сцене. Но нельзя бояться провала, возможного поражения. Мы должны играть с выкладкой, искать свое счастье в атаке, создавать хорошие моменты.

Один человек не может украсть игру. Это работа всей команды. Мы все вместе побеждали на протяжении чемпионата и в плей-офф. Мы выигрываем и проигрываем как команда, и тут не надо кого-то выделять.