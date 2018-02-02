Марк-Андре Флери - о своем сэйве: "Боже! Это какое-то сумасшествие"

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери после матча регулярного чемпионата с "Виннипегом" (3:2 ОТ) оценил свой сэйв в овертайме.

– Боже! Это какое-то сумасшествие. Я понял, что парировал бросок, а потом увидел, что все смотрят на меня так, как будто шайба за моей спиной, – цитирует Флери официальный сайт НХЛ в русской версии. - А я ее не вижу. Не могу найти. Кто-то попал в штангу, все бросились на лед. И я вообще не знаю, что было во втором моменте. Главное, что шайба не попала в ворота.