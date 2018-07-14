Марк-Андре Флери о новом контракте: "Вегас" поверил в меня"

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери заявил, что команда верила в него с самого начала, поэтому он решил продлить контракт. Соглашение 33-летнего голкипера рассчтиано до 2022 года.

- Этот клуб дал мне шанс сыграть много игр – они поверили в меня, - приводит Washingtop Post слова Флери. - Успех, подобный тому, который сопутствовал нашим стараниям в минувшем сезоне, всегда улучшает ситуацию. Фанаты "Вегаса" поддерживали нас с самого первого дня – это было невероятно.

Напомним, в прошлом сезоне Флери и "Голден Найтс" дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили "Вашингтону" (1-4).