Марк-Андре Флери: "Никто не сдается"

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери заявил, что его команда не намерена сдаваться в финальной серии Кубка Стэнли против "Вашингтона". "Голден Найтс" проиграли сегодня 2:6 и уступают в серии 1-3. Следующая игра пройдет в Лас-Вегасе.

- Никто не сдается, - цитирует официальный сайт НХЛ Флери. - Мы возвращаемся домой, где у нас были определенные успехи. Нам нужно сосредоточиться на данном моменте. Не будем забегать вперед. Просто играем в свою игру и посмотрим, к чему это приведет.

Очевидно, когда вы вратарь, то не хотите пропускать. Сегодня было много пропущенных голов. Конечно, было неприятно, но это командная игра. Все пытаются помочь мне. Мы найдем способ, который заставит схему работать.