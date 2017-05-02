Марк-Андре Флери: "Надеюсь, травма Кросби не слишком серьезная"

Голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери после третьего матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном" (2:3 ОТ, счет в серии – 1-2) выразил сожаление по поводу травмы лидера команды Сидни Кросби.

Канадец получил травму головы в начале первого периода после грубого приема защитника гостей Мэтта Нисканена, которого удалили до конца встречи. Форвард продолжить игру не смог.

– Это очень тяжело, – приводит пресс-служба "Питтсбурга" слова Флери. – Кросби – наш лучший игрок, наш лидер. Надеюсь, травма окажется не слишком серьезной.